RAPINA alla BNL. Poliziotto e vigilante fuori pericolo. Si cerca una Renault Clio grigia

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Intervento riuscito, Nicola il sovraintendente della Polfer, ferito dai rapinatori stamani, è uscito dalla sala operatoria, l’operazione è andata bene.

Ad annunciarlo il sindaco Pellegrino che scrive: “E’ appena uscito dalla sala operatoria dovrebbe essere fuori pericolo Forza Nicola!“. Apprendiamo anche che l’intervento a cui è stato sottoposto il vigilante è andato bene.

Intanto i cieli della città sono sorvolati dagli elicotteri della polizia di stato che cercano la banda di criminali e la Renault Clio di colore grigio, pare, da indiscrezioni, vettura con cui i banditi della rapina alla BNL si sono dati alla fuga.

Secondo quanto sta emergendo circa la dinamica dei fatti, i tre criminali avrebbero atteso l’arrivo del furgoncino portavalori della Cosmopol giunta in Banca poi i banditi hanno aggredito il vigilantes per prendergli il borsone contenete forse denaro, alla reazione della guardia giurata i rapinatori hanno sparato, in quel momento un poliziotto della polfer che era vicino il bancomat dell’istituto di credito è intervenuto per aiutare il vigilantes e fermare i criminali, i quali non hanno esitato a sparare contro l’uomo, ferendolo gravemente.

I ladri dopo aver preso il borsone con le banconote sono saliti in auto e si sono dati alla fuga, mentre il personale in Banca e alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Intanto grazie alle immagini di sorveglianza dell’istituto e della zona le forze dell’ordine sono vicine all’identificazione dei criminali, che sono braccati.