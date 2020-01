Rapina con coltello all’autolavaggio. Arrestati i responsabili, sono tre residenti nel casertano

CASERTA – Venivano tutti dalla provincia di Caserta i tre pakistani arrestati dai carabinieri della Compagnia di Isernia, responsabili di rapina a mano armata a un autolavaggio. Minacciato con un grosso coltello, il proprietario, un 32enne di origine afgane, ha cercato insieme al dipendente di reagire ma sono stati aggrediti con calci e pugni dai malviventi che lo hanno obbligato a consegnare l’incasso della giornata pari a 1000,00 euro per poi dileguarsi a bordo di un mezzo non meglio indicato. Le tempestive indagini avviate dai militari hanno consentito di individuare e arrestare nell’immediatezza uno degli autori della rapina riconosciuto sia dal titolare che dall’operaio dipendente presente ai fatti. Sul posto e durante l’esecuzione del provvedimento, i militari riuscivano a raccogliere altri importanti elementi investigativi che hanno consentito di individuare il secondo complice, al momento deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre sono in atto ulteriori attività tese a far pienamente luce sulla dinamica dell’evento e quindi all’individuazione anche del terzo autore del grave reato commesso.