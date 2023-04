Condanna definitiva per l’uomo, ordinanza del tribunale sammaritano.

CASAGIOVE E’ finito dietro le sbarre il 50enne Francesco Tessitore di Casagiove. I carabinieri lo hanno condotto in cella, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale sammaritano. L’uomo, dovrà, infatti, scontare una pena di 6 anni e mezzo per rapina ed estorisione. I fatti risalgono agli anni 2016-2017 ed avvennero nelle città di Casagiove e San Tammaro.