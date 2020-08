MARCIANISE. Rapina fuori il supermercato: casalinga ferita, arrestato il rapinatore

MARCIANISE/CAPODRISE – Rapina questo pomeriggio in via Santa Maria degli Angeli al confine tra il comune di Marcianise e Capodrise. Un bandito armato ha aggredito e rapinato una donna, 55enne del posto, nelle vicinanze del supermercato “Il Pellicano”. Nonostante tutto la donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri che prontamente intervenuti sono riusciti a stanare il malvivente in una delle traverse adiacenti al luogo dove sono avvenuti i fatti. La donna soccorsa prima dai residenti e poi dai sanitari allertati da questi. L’uomo è stato tratto in arresto.