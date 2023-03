RAPINA IN FARMACIA. Svolta in Appello: assolto ras del gruppo Bidognetti

I fatti avvennero nel 2003

CASTEL VOLTURNO – Assolto dall’accusa di rapina aggravata ad una farmacia di Destra Volturno. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli, nei confronti dell’ex ras dei Bidognetti Nicola Russo, 40 anni.

In primo grado Russo era stato condannato dai giudici di Santa Maria Capua Vetere a 6 anni e 8 mesi. Sentenza confermata anche in Appello.

Era il 2003 quando due banditi armati di pistola fecero irruzione all’interno di una farmacia minacciarono i clienti ed i titolari portando via l’incasso. A tirare in ballo Russo un collaboratore di giustizia. Di qui il processo.

La Corte di Cassazione, però, aveva annullato il verdetto ritenendo non pienamente riscontrate le divulgazioni del collaboratore di giustizia che aveva riferito che in quel periodo Russo si trovava ai domiciliari, oltre a svelare luogo e modalità del raid, il bottino e la partecipazione di un terzo complice allo stato rimasto ignoto. La Suprema Corte, così, rinviò gli atti alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio che si è concluso con l’assoluzione per Russo.