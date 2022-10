Ras dei Casalesi perde in Cassazione. Confiscati 600mila euro

CASAL DI PRINCIPE – La Corte di Cassazione ha confermato la confisca a carico di Armando Letizia, 69 anni di Casal di Principe, rigettando il ricorso presentato per ritornare in possesso dei suoi beni di circa 600mila euro. Letizia, in rito abbreviato, è stato condannato per truffa ai danni di un ente pubblico con confisca di beni di 600mila euro anche nei confronti dell’altro imputato Sergio Orsi. Nello stesso procedimento era coinvolto inoltre Claudio Bidognetti che è stato processato con rito ordinario e condannato per truffa semplice.