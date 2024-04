REFEZIONE SCOLASTICA: il caso finisce in Procura. Fissata dal gip l’udienza preliminare

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – La questione tra la New Food e il Comune di San Nicola la Strada finisce in procura. Cattiva gestione nell’esecuzione del contratto di appalto, con ingenti danni per l’amministrazione comunale che fa capo a Vito Marotta, ma anche agli studenti che si son visti interrompere il tempo pieno a causa delle problematiche più volte segnalate e mai rimediate. Il gip del tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, la dottoressa Gerardina Cozzolino, ha fissato l’udienza preliminare per l’8 maggio prossimo, individuando quale parte offesa il Comune, che, mentre affida ad un legale la sua costituzione in questo procedimento, analizza la possibilità di intentare separata causa per il risarcimento danni.