REFEZIONE SCOLASTICA: mamma del comitato allontanata da scuola perchè voleva fotografare i pasti

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Refezione scolastica: mamma allontanata da scuola perché voleva fotografare i pasti al momento della consegna agli alunni.

Si spaccano le mamme sul caso mensa a scuola, tra quante sostengono la sospensione e chi invece appoggia la ripresa del servizio. In questi giorni c’è un presidio di genitori fisso che assiste al momento della consegna dei pasti agli studenti; ma, se è permesso vigilare, al fine di controllare la bontà dei prodotti, non è permesso fare fotografie. Una delle mamme ieri è stata invitata ad uscire dal plesso nel quale assisteva alla refezione perché tra le mani aveva il cellulare e l’impressione dei dipendenti della ditta, era che la donna potesse immortalare qualche immagine. La situazione dunque è evidentemente pesante. Intanto, è fissata per giovedì l’udienza cautelare in presenza delle parti al Tar di Napoli.