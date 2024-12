REGALI RUBATI. Durante gli auguri di Natale al bar portati via i doni dalle buste

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un Natale di festa si è trasformato in un bruttissimo giorno per una donna che, durante il brindisi per celebrare il 25 dicembre al bar Garibaldi, ha visto sparire i suoi regali.

La vittima, entusiasta per la giornata festiva, aveva con sé i suoi regali di Natale: un maglione e una candela, che sono stati rubati nel bel mezzo della convivialità.

Il furto è stato particolarmente singolare: gli oggetti rubati sono stati prelevati senza che venissero portate via le buste in cui erano contenuti, lasciando la sensazione che il ladro avesse puntato esclusivamente sugli oggetti di valore personale.

Un gesto rapido e invisibile che ha rovinato la magia del Natale.

L’episodio, purtroppo, ribadisce ancora una volta che il crimine non conosce festività.