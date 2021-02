SCARICHI NEI REGI LAGNI. Piovono sequestri e denunce, quasi 100 mila euro di multe

CASERTA (red.cro.) – Negli ultimi due mesi le forze dell’ordine hanno portato avanti una forte attività di monitoraggio dell’area dei Regi Lagni, che coinvolge anche le province di Benevento, Napoli, e Avellino oltre che Caserta. Fra dicembre e gennaio, su 66 attività produttive controllate, sono stati effettuati 9 sequestri, tra scarichi abusivi e aree di stoccaggio rifiuti. Sono stati denunciata all’Autorità Giudiziaria 29 persone, elevate 21 sanzioni amministrative per un importo pari a circa 97.437 euro. I primi accertamenti condotti hanno permesso di constatare che le probabili cause di inquinamento possono essere ricondotte a scarichi di reflui industriali effettuati illegalmente da aziende che approfittano anche delle avverse condizioni meteo per evacuare i propri reflui, scarichi di aziende agricole-zootecniche che si disfano degli effluenti convogliandoli nei canali, scarico di reflui della rete fognaria, costituiti dal “troppo pieno” a servizio della rete stessa e o addirittura da interi tronchi di rete fognaria non collettati ad alcun impianto di depurazione, abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere che vengono sversati sulle sponde ed all’interno del canale.