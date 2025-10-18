Regionali 2025, Vincenzo Iodice candidato con la Lista “Roberto Fico Presidente” «Con l’impegno di sempre per una Campania solidale e proiettata al futuro»

Con l’impegno di sempre per una Campania solidale e proiettata al futuro

«Ho deciso di mettere la mia esperienza al servizio del mio territorio e della mia regione perché credo nella continuità di un percorso che ha garantito stabilità e sviluppo, ma che oggi deve aprirsi con più coraggio alle sfide del futuro: una sanità moderna e accessibile, un ambiente inteso come risorsa e opportunità, giovani da sostenere con fiducia e prospettive reali, e una legalità che diventi cultura e stile di vita quotidiano.

Mi candido con l’impegno di sempre e la convinzione che solo unendo competenza, visione e radicamento territoriale possiamo costruire una Campania solidale, capace di valorizzare Caserta e le sue energie migliori, pronta ad affrontare le sfide del futuro».

Vincenzo Iodice, dirigente medico e già sindaco di Santa Maria Capua Vetere, annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella Lista Roberto Fico Presidente, a sostegno del candidato presidente della Regione Campania Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati.

La storia politica di Vincenzo Iodice è fortemente radicata nel territorio: eletto consigliere provinciale nel 1996 è stato sindaco di Santa Maria Capua Vetere per due mandati consecutivi (1997-2007), distinguendosi per rigore amministrativo e attenzione alle politiche sociali. Dal 2007 al 2010 è stato amministratore unico dell’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta e primo segretario provinciale del Partito Democratico, entrando successivamente nella segreteria regionale del partito. Dopo oltre dieci anni di pausa dalla politica attiva, sceglie di tornare a impegnarsi nel solco di una visione progressista e di governo responsabile, coerente con i valori che lo hanno sempre accompagnato.

«La sanità campana ha fatto passi importanti in questi anni e oggi abbiamo la possibilità di consolidare quei risultati e di fare un ulteriore salto di qualità: portare i servizi sempre più vicino ai cittadini, valorizzare la medicina territoriale e ospedaliera integrare innovazione e umanità nelle cure. Dopo una vita nella sanità pubblica, voglio mettere la mia esperienza al servizio di un progetto che guarda avanti, con equilibrio e concretezza».

Dirigente

medico dell’ASL Caserta, Vincenzo Iodice è direttore del Distretto Socio-Sanitario di Aversa, che serve un’area di circa 150 mila abitanti. In oltre quarant’anni di servizio nella sanità pubblica ha ricoperto ruoli di vertice come direttore sanitario aziendale, direttore di presidi ospedalieri e coordinatore della sanità territoriale e degli screening oncologici. Ha contribuito alla costruzione di nuovi modelli di assistenza territoriale e di prevenzione. È docente di Igiene e Sanità Pubblica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.«Il mio è un impegno di continuità e di futuro: per una Campania che non smette di crescere e di credere, che trasforma la cura in azione, la competenza in servizio e la speranza in progetto. Una Regione che sa valorizzare i propri territori e le proprie comunità, che riconosce il valore del lavoro e della solidarietà, che guarda avanti con giustizia, fiducia e umanità».