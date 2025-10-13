REGIONALI. Alfonso Piscitelli spiega i motivi della sua scelta di lasciare Fdi e di abbracciare la Lega

Il consigliere regionale uscente della Campania ha annunciato ieri la sua adesione al gruppo della Lega in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. “Questa decisione mira a rafforzare l’azione politica e l’impatto sul territorio di Caserta e dell’intera regione.”

COMUNICATO STAMPA

“Amici elettori, cari concittadini della Terra di Lavoro e della Campania, sono qui per parlarvi con la stessa trasparenza che ha contraddistinto il mio impegno in questi anni. Ho riflettuto a lungo sul percorso da intraprendere per le prossime Regionali 2025. Voi mi avete eletto per tutelare gli interessi del nostro territorio, la mia unica bussola è stata e rimane la concretezza dei risultati. Ho scelto di candidarmi con la Lega perché qui ho trovato un progetto regionale che mette al centro, con determinazione, le istanze delle persone e le esigenze dei comuni, specie delle aree interne della Campania.

Ringrazio Fratelli d’Italia e la leader Giorgia Meloni per l’opportunità datami cinque anni fa e per il percorso fatto insieme: un percorso nel grande alveo del Centrodestra, al quale la mia storia e i miei valori appartengono da sempre. Ringrazio Matteo Salvini e Claudio Durigon per avermi accolto e sono felice di ritrovare l’amico Gianpiero Zinzi con cui condivido valori e tante battaglie per Terra di Lavoro, non ultimo l’impegno per l’aeroporto di Grazzanise. Insieme, nel Centrodestra per Cirielli Presidente, siamo pronti a vincere e a governare, per dare alla Campania la svolta che merita” conclude il Consigliere regionale uscente Alfonso Piscitelli.