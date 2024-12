Regionali, per la candidatura a governatore la Lega cala sul tavolo il nome di Zinzi

Quello che leggete In basso è un articolo di agenzia proveniente da Roma. Sullo sfondo non sfuma l’, ipotesi “tecnica” di Matteo Piantedosi

CASERTA – Continuano le grandi manovre nel centrodestra in vista delle regionali in Campania. Ad arricchire il totonomi di queste settimane ci pensa la Lega.

Nelle ultime ore, a quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe spuntata la candidatura a governatore di Gianpiero ZINZI, classe ’83 da Caserta, avvocato amministrativista e deputato, coordinatore regionale del Carroccio da quest’anno.

Ha alle spalle una lunga gavetta, già consigliere regionale nel 2015 e nel 2020 (risultò il più votato nel centrodestra con circa 16 mila preferenze). Sempre 4 anni fa ZINZI è stato capogruppo della Lega in Consiglio regionale e presidente della commissione Anticamorra e beni confiscati della Regione Campania. Il suo nome sarebbe emerso in queste ore in alcune riunioni di partito e domani a Napoli è previsto un incontro con i vertici locali proprio con ZINZI, presente il sottosegretario Claudio Durigon, vicesegretario della Lega. ZINZI entrerebbe così a far parte dei papabili 'politici' per la corsa a palazzo Santa Lucia, insieme al viceministro degli Affari esteri, esponente di Fdi, Edmondo Cirielli, e l'eurodeputato azzurro e coordinatore regionale in Campania di Fi, Fulvio Martusciello. ZINZI, quindi, sarà portato presto dalla Lega sul tavolo nazionale delle candidature. Se invece, i leader del centrodestra dovessero puntare su un 'civico', resterebbe in pista sempre in quota Lega, la soluzione tecnica, ovvero quella del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.