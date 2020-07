REGIONALI. Piscitelli (FdI): “L’istituzione del Garante per i disabili passo importante, fare di più per garantire maggiore dignità e autonomia delle persone con disabilità”

CASERTA (c.s.) – Lavorare e confrontarsi con il mondo degli operatori e delle associazioni che si battono per i diritti delle persone con disabilità – ha affermato il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia) – ha contribuito a rafforzare in me la scelta di contribuire a dar vita alla istituzione della figura del Garante dei disabili, fondamentale per eliminare tutte le barriere sociali, architettoniche e comunicative.

Per questo mi batterò ancora – ha continuato Piscitelli – per garantire diritti e tutele per le persone con disabilità e per dare loro una risposta complessiva nel campo sanitario, sociale, del lavoro. C’è ancora tanto da fare ma l’entusiasmo ed il coraggio di certo non mancano. Insieme – ha aggiunto Piscitelli – potremo rendere la Campania una regione che ascolta e sia rispettosa delle esigenze di tutti e dove davvero tutti possano sentirsi a casa.

Con Stefano Caldoro, la cui giunta istituì l’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone con disabilità, lavoreremo al suo potenziamento, al fine di valorizzarne le funzioni di programmazione delle politiche a tutela dei disabili. Questo osservatorio – ha concluso il consigliere Alfonso Piscitelli – potrà lavorare a stretto contatto col Garante, rispetto al quale ha una funzione complementare e lavorando nella direzione di prescrivere ai Comuni di istituire un Ufficio del Garante sul proprio territorio per dare un segnale forte di vicinanza a tutte le persone con disabilità e alle loro problematiche.