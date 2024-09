Respinto il ricorso Usimar. Il Tar conferma la valenza nazionale del sindacato Itamil. LEGGILO SU TEANOCE

La sentenza consente alle Associazioni di categoria di portare avanti le trattative appannaggio dei Militari

CASERTA / ROMA / PALERMO/ CALVI RISORTA / VAIRANO (ELIO ZANNI) – Il Giudice Amministrativo, in accoglimento della tesi difensiva degli avvocati Taffuri e Torino, costituiti in favore della Itamil – Esercito (Organizzazione sindacale italiana dei militari), ha respinto il ricorso presentato dal una seconda sigla, la Usimar, Unione sindacale marinai. Si tratta di una sentenza di notevole rilievo, anche perché non usuale perché resa in materia di diritto sindacale militare, che sancisce delle novità circa le questioni trattate.

