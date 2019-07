Resta ai domiciliari il prof accusato di picchiare un 14enne autistico. Lui dichiara di essere innocente, ma i genitori dello studente…

CASERTA (t.p.) – Rimane per ora agli arresti domiciliari il professore della scuola media Vanvitelli, S.V., 53enne di Caserta, arrestato la settimana scorsa per maltrattamenti ai danni di un ragazzo autistico di 14 anni.

Il suo avvocato, Giacomo Tartaglione, ha presentato richiesta di scarcerazione dopo l’interrogatorio di garanzia ma il giudice non ha sentenziato per la messa in libertà dell’uomo. Il 53enne ha rinnegato le accuse dicendo che esiste c’è un grosso equivoco.

“Da 24 anni che faccio l’insegnante di sostegno non mi è stata fatta mai nessuna contestazione“. I genitori, uno dei quali è un appartenete delle forze dell’ordine, ha denunciato di aver assistito personalmente ad un episodio in cui l’assistente di sostegno aveva stretto senza motivo le dita intorno al collo del ragazzo, per poi fingere di abbracciarlo una volta accortosi della loro presenza.