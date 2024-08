Ricercato dalla polizia, trovato nel casertano

Colpito da ordine di esecuzione per una condanna per appropriazione indebita

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo, 60enne, originario di Napoli, ricercato in quanto colpito da ordine di esecuzione per una condanna per appropriazione indebita.

La Squadra Mobile ed il Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise hanno rintracciato l’uomo presso un affittacamere di Maddaloni, dove aveva preso temporaneo alloggio. L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Macerata per appropriazione indebita di materiale elettrico, all’interno di un magazzino da lui occupato abusivamente. È stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.

L’attività rientra nell’azione di prevenzione dei reati predisposta per la stagione estiva. Nonostante alcune segnalazioni di furti in appartamento, rimane alta l’attenzione sulle aree periferiche delle città, dove si concentrano i servizi di controllo del territorio.

Per le medesime finalità preventive, sono state emesse, nelle ultime settimane, oltre 100 misure di prevenzione del Questore. Tra queste, la Divisione Anticrimine ha predisposto circa 30 ammonimenti a tutela di vittime di violenza domestica e atti persecutori, nonché 12 c.d. “Daspo Willy” (introdotto in seguito all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte). Le misure sono state applicate nei confronti di soggetti denunciati per fatti di violenza, commessi in occasione della “movida”. Altri provvedimenti hanno riguardato “fogli di via”, misura che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei Comuni di abituale dimora.