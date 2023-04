Ricercato in tutt’Europa per spaccio di stupefacenti, arrestato 25enne

In esecuzione di una condanna a tre anni di reclusione.

SESSA AURUNCA La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha proceduto, in occasione di un controllo in località Baia Domitia di Sessa Aurunca, all’arresto di un cittadino di nazionalità rumena.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca, procedendo al controllo di tre persone straniere, accertava dalle verifiche in banca dati che a carico di uno di essi, classe 1998, risultava pendente un Mandato di Arresto Europeo, in esecuzione di una sentenza di condanna delle Autorità rumene alla reclusione per anni 3 per il reato di “produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti”.

Il cittadino straniero, pertanto, veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato, ove gli operanti, con il supporto del personale della Polizia Scientifica, effettuavano tutti gli accertamenti, dando esecuzione al suo arresto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.