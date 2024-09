Ricercatore di funghi cade in un dirupo e rischia la vita

La richiesta di aiuto da parte degli amici che lo hanno perso di vista

CASERTA – Si sono concluse alle 3 e 30 le operazioni di recupero di un 52enne della provincia di Caserta rimasto bloccato nel territorio impervio delle gole del fiume San Nicola, nel comune di Guardiaregia.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con personale tecnico dei servizi regionali del Molise e della Campania, ha lavorato per tutta la notte per raggiungere e mettere in salvo l’uomo. È stato necessario calarsi con corde per diverse decine di metri, circa 80, lungo una parete verticale per raggiungere il disperso, che si trovava in bilico sulle rocce.

Stabilizzato e prestate le prime cure l’uomo è stato recuperato e trasportato in sicurezza. Successivamente a causa delle escoriazioni riportate è stato preso in cura dai sanitari del 118.