Rientra dalla Sardegna positiva al CORONAVIRUS. Il sindaco Pellegrino: “Tutti i familiari sono negativi”

PARETE – Una giovane domiciliata a Parete è stata trovata positiva dopo aver effettuato il tampone di rientro dalla Sardegna. A rivelarlo è il sindaco Gino Pellegrino: “Già è stato fatto il tampone ai familiari e ai contatti e per fortuna sono risultati tutti negativi. La giovane è residente in altro comune ma domiciliata a Parete ed ora sta in quarantena e monitorata quotidianamente. L’ho sentita e sta bene. Spero possa ai prossimi tamponi risultare negativa. Intanto raccomando alla cittadinanza massima precauzione e rispetto delle regole”.