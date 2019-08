Riescono a farsi accreditare del denaro. Denunciati in 2 per la truffa online

GRICIGNANO D’AVERSA – Si fingono interessati all’acquisto di una centralina antifurto e riescono a farsi accreditare del denaro, denunciati per truffa in concorso in due: si tratta di G.V., uomo 52enne di Pollena Trocchia, provincia di Napoli e di M.A., donna 44enne di Gricignano di Aversa, entrambi pregiudicati. A far scattare l’indagine la querela di un 29enne di Borgoricco: il 52enne lo aveva contattato il 3 maggio scorso fingendosi interessato all’annuncio pubblicato dal ragazzo su un sito on line di annunci gratuito relativo alla vendita di una centralina antifurto e riuscendo invece a farsi accreditare 200 euro. Peccato che il telefono e la carta utilizzata per la chiamata e il trasferimento di denaro fossero intestati alla donna, da cui si è risalito anche all’altro colpevole.