Rifiuta il vaccino e il ricovero post contagio. Poi fatica a respirare e richiama i soccorsi

MARCIANISE – Una storia che arriva da Marcianise, raccontata dalla pagina Ciò che vedo in città SMCV nel post che pubblichiamo qui in basso. Un paziente “Senza vaccino, perché lo ha rifiutato, come ha rifiutato, nel pomeriggio, il trasporto in ospedale. In serata, invece, in dispnea, richiama di nuovo il 118 per farsi trasportare in ambulanza ad un pronto soccorso impegnando per 4 ore l’ambulanza e il personale costretti a sanificare ed a cambiare le tute di biocontenimento”.

“Ci auguriamo che il signore stia subito bene e che superi questo brutto momento ma ci auguriamo anche che chi sceglie di non vaccinarsi lo faccia nella consapevolezza che successivamente potrebbe arrecare danno a tutta la comunità. Il vaccino è una libera scelta per fortuna ma non è giusto che le nostre scelte siano le “non scelte” di altri”, ha concluso l’associazione nel suo post.