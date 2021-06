RIFIUTI A CAPUA. Danno erariale per la raccolta differenziata, archiviato il procedimento per i responsabili del Comune

Non ricorrono le condizioni previste dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa

CAPUA – La Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti con decreto del

28.06.2021, a seguito di documentate memorie difensive depositate

dallo studio legale Ventre – Pasquariello nell’interesse dell’arch. Pasquale Rocchio

(Responsabile del servizio all’Igiene Urbana dal 22.06.2015 al 28.02.2018) e dell’ing.

Giuseppe Nardiello (Responsabile del Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti

urbani del Comune di Capua dal 20.07.2011 al 30.09.2014) ha disposto

l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di questi come di altri – (dott.

Carlo VENTRIGLIA, dall’1.10.2014 al 21.06., Dirigente del servizio Polizia

municipale e igiene urbana; – ing. Francesco GRECO, dal 30.05.2017 al 09.06.2017,

dal 13 al 30.06.2017, dal 04 al 18.07.2017 e dal 21.07.2017 al 01.08.2017; – Sindaci

del comune di Capua: dott. Carmine ANTROPOLI, da gennaio 2010 a maggio 2016 e

dott. Eduardo CENTORE da giugno 2016 a ottobre 2018) – per una ipotesi di danno

erariale (€ 1.000.904,32) per connessa alla gestione del servizio di raccolta dei

rifiuti nel periodo dal 2011 al 2017, con particolare riferimento al mancato

raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata fissata per legge

ed alla mancata applicazione delle penali previste dal contratto di appalto inerente

al servizio in questione della ditta appaltatrice.

All’archiviazione la Procura è giunta Considerato che non ricorrono le condizioni

previste dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’azione di responsabilità

amministrativa, in quanto in merito alla notizia di danno al comune di Capua, non

emergono elementi idonei a comprovare utilmente in sede di giudizio la responsabilità

amministrativa per carenza di colpa grave, atteso che quanto al primo

danno contestato (maggiorazione della tariffa), le peculiari situazioni amministrative

del Comune e soprattutto la difficoltà sempre crescenti ad individuare un soggetto

affidatario della raccolta differenziata (nell’arco temporale interessato se ne sono

succeduti ben 6) porta ad escludere condotte gravemente colpose ascrivibili ai

sunnominati responsabili dei servizi ed amministratori comunali. Del pari, va esclusa

una colpa grave degli stessi anche per la seconda voce di danno, atteso che le

disposizioni dell’O.P.C.M. n. 3479 datata 14 dicembre 2005, implicano una condotta

(mancato raggiungimento di una percentuale della raccolta differenziata pari ad

almeno il 35% alla data del 31 dicembre 2006, con conseguente mancato accesso

alla riduzione del costo del 15% per i Comuni interessati) che si è ormai consolidata

in epoca risalente sotto altre amministrazioni.