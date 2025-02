RIFIUTI A CASERTA. Dipendenti scendono in piazza, la protesta sotto la finestra di Carlo Marino: “Non pagati dalla ISVEC”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Segreteria Territoriale UILTRASPORTI di Caserta comunica con nota a firma del segretario Giovanni Guarino che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori del cantiere di igiene urbana del Comune di Caserta e la Società Is.V.Ec. S.r.l. avvenuta il 5 febbraio 2025, è stato deciso un sit-in di protesta per il giorno 19 febbraio 2025, dalle ore 12:30 alle 14:30, presso gli spazi antistanti la sede del Comune di Caserta.

Nonostante la cessazione del contratto, la Società Is.V.Ec. avrebbe dovuto procedere con il pagamento delle spettanze relative al mese di gennaio già dal giorno successivo, ossia dal 6 febbraio. Tuttavia, nonostante ripetute sollecitazioni inviate dalla scrivente O.S., la questione non è stata ancora risolta e non è stato convocato alcun incontro ufficiale da parte del Comune di Caserta per trovare una soluzione adeguata.

La protesta è stata organizzata per sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla gravità della situazione economica dei lavoratori, che, oltre al ritardo nel pagamento delle retribuzioni, stanno subendo una riduzione significativa dei loro redditi a causa dei conguagli fiscali del mese di dicembre. La manifestazione ha lo scopo di esortare il Sindaco di Caserta a intervenire prontamente, al fine di risolvere la problematica e garantire il benessere economico delle famiglie dei lavoratori.

Si precisa che il sit-in si terrà in forma pacifica, con l’obiettivo di portare attenzione su una situazione che sta creando grave disagio e precarietà tra i lavoratori e le loro famiglie. I rappresentanti sindacali hanno già richiesto un incontro con il Sindaco per discutere le modalità di intervento e sollecitare una soluzione urgente.