Rifiuti pericolosi smaltiti direttamente nel terreno: sequestrata un’officina meccanica

VILLA LITERNO – Nell’ambito dell’ultimo Action Day del progetto “Terra dei Fuochi”, coordinato dalla Prefettura, gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta, guidati dal comandante Mario Mennillo, hanno effettuato un importante intervento a Villa Literno.

Durante l’operazione, condotta in collaborazione con la Guardia di Finanza di Aversa e la Polizia Locale di Villa Literno, è stata sequestrata un’officina meccanica specializzata nella riparazione di autocarri per gravi violazioni delle normative ambientali.

Nella struttura, estesa su circa 400 metri quadrati e con un’area esterna di ulteriori 600 metri quadrati, sono stati scoperti rifiuti di ogni genere, tra i quali numerosi veicoli abbandonati, pneumatici e materiale ferroso. È stato inoltre accertato che i liquidi e gli oli esausti venivano smaltiti illegalmente attraverso griglie che li convogliavano direttamente nel terreno, causando potenziali danni ambientali significativi.

Il titolare dell’officina è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti, emissioni in atmosfera non autorizzate e scarico non autorizzato di acque reflue. Durante l’ispezione sono stati individuati anche quattro lavoratori irregolari, operanti senza contratto.