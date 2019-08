Rimborsi d’oro dei MARCIANISANI. In tre anni 208mila euro, negli ultimi tre mesi 0. Mah!

MARCIANISE – Nell’ultimo consiglio comunale, svoltosi lo scorso 30 luglio, il consigliere d’opposizione Dario Abbate ha rivolto un’interrogazione al sindaco Velardi relativamente alla dibattuta questione dei rimborsi per permessi dal lavoro chiesti e ottenuti, sin dall’inizio del mandato di Velardi come primo cittadino, da “Il Mattino”.

Secondo Abbate, dal mese di febbraio scorso, ovvero subito dopo la presentazione dell’esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, al Comune non è più pervenuta alcuna richiesta di rimborso, dopo i 30mila euro di rimborsi per il solo 2019 e i circa 210mila euro dei primi tre anni della sua amministrazione.

“Fa l’avvocato ma non conosce le norme – ha cercato di far melina Velardi nella sua risposta/non risposta – Lei confonde l’indennità con la faccenda dei rimborsi al datore di lavoro. Io di indennità percepisco 870 euro al mese. Ne pago di spese relative alla mia attività da sindaco molto di più perché non ho mai fatto una nota di rimborso. Dal Comune non ho mai preso neanche una penna. Dovrei rinunciare all’indennità? Non sono ricco quanto lei”.

“Ha fatto una denuncia – ha continuato Velardi – ora chi di dovere accerterà se i rimborsi erano una cosa contra legem o secundum legem. Lei è noto per fare i buchi nell’acqua. Le consiglio di mirare meglio, perché ogni volta sbaglia a sparare. Punti meglio alla mia sagoma”.

Secondo l’opposizione consiliare, la mancanza di richieste di rimborso dal mese di febbraio rappresenta una inversione di marcia che sarebbe una tacita ammissione dell’illegittimità di quelle stesse richieste. Noi di Casertace vogliamo essere prudenti e aspetteremo qualche altro mese per esprimerci al riguardo.

I fatti, per adesso, raccontano che l’ultimo rimborso del Comune di Marcianise effettivamente ottenuto da “Il Mattino” è datato 3 giugno ed è relativo, per l’appunto, al mese di febbraio 2019.

Staremo a vedere.

DI SEGUITO, LO STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE (IL BOTTA E RISPOSTA TRA VELARDI E ABBATE DAL MINUTO 14:45) https://video.mainstreaming.tv/embed/iaQry3a?&autoPlay=true%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E