SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un 40enne extracomunitario è stato ferito alla testa durante una rissa scoppiata in piazza Mazzini a Santa Maria. E’ stato medicato in ospedale. Alla base della lite ci sarebbe l’abuso di alcol. L’uomo è rimasto a terra per diverso tempo prima di essere soccorso. E’ stato condotto nel nosocomio di Marcianise.