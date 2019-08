CESA (red.cro.) – Una rissa tra bande di ragazzini si è scatenata durante la notte appena trascorsa nel comune di Cesa. Un gruppo di di minorenni si sono affrontati a colpi di bottiglie. Si sono affrontati con bottiglie vuote in Piazza De Gasperi, dopo aver consumato alcol in una certa quantità, ne è nata una rissa.

Il vice sindaco Antonio Esposito, che era intervenuto per sedare la rissa e chiamare le forze dell’ordine, per poco non è stato colpito da una bottigliata.