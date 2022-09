Rissa in piazza tra ragazzine e calci alle auto. Coinvolte anche le madri

CASAL DI PRINCIPE – Resta da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto ieri sera, intorno alle 23 in zona Piazza Villa a Casal di Principe. Di certo si è verificato un incidente in prossimità di Corso Umberto seguito o anticipato da una discussione molto accesa che ha coinvolto delle minorenni che sono passate alle mani, trasciando una coetanea lungo Piazza Villa. Sul posto sono arrivate anche le madri, di cui una munita di bastone che ha danneggiato diverse auto. Poi sono intervenuti altri giovanissimi. Le forze dell’ordine hanno sedato il putiferio scoppiato in strada che ha attrato l’attenzione di passanti, commercianti e automobilisti. Si indaga per ricostruire l’accaduto nel dettaglio mentre diverse persone sono già stante sentite.