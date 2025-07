Rissa tra vicine di casa. Interviene il fratello e ne accoltella due. Una è molto grave

Il gravissimo fatto di cronaca si è consumato a Santa Maria a Vico

SANTA MARIA A VICO – Una discussione per motivi di vicinato è sfociata in violenza nel pomeriggio di ieri in via Martiri del 1799, nei pressi del parco De Lucia. Il conflitto, nato per presunti problemi di viabilità tra residenti, ha coinvolto due donne – madre e figlia – e si è concluso con un grave episodio di aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata tra una 28enne e la sorella dell’aggressore. Nel corso dello scontro, è intervenuto il 37enne Marco Della Morte, originario di San Felice a Cancello, che avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo le due donne.

Il bilancio dell’aggressione è pesante: la madre, F.D., 43 anni, ha riportato una grave ferita al torace, con perforazione del polmone e interessamento del cuore. È stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale di Caserta, dove si trova ancora ricoverata in Rianimazione, in condizioni critiche ma stabili. La figlia, invece, ha riportato solo lesioni lievi – alcune escoriazioni e un taglio superficiale – ed è stata trasferita all’ospedale di Marcianise per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Maddaloni, oltre ai soccorsi del 118. Gli agenti hanno fermato l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine e conosciuto con il soprannome di “‘e Cecc”. Su disposizione del PM Verde della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Della Morte è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.