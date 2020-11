CASERTA – Prodotti alimentari per circa 150mila euro rubati ad un grossista casertano e nascosti tra le montagne dell’Irpinia. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Avella che hanno recuperato la refurtiva restituendola all’avente diritto. Il furto era stato denunciato pochi giorni prima. I carabinieri, ora, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del ladrocinio che si è consumato in Terra di Lavoro.