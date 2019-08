Ritrovato con ferite da taglio in centro a CASERTA

CASERTA – Non rischia la vita l’extracomunitario accoltellato nella notte in centro a Caserta. In via Roma, il magrebino è stato assalito e colpito da alcuni fendenti da un ignoto aggressore.E.K. è stato ritrovato ferito. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato all’incrocio tra via Roma e via Battisti e riempito di botte. Sarebbe poi stato colpito con un coltellino o una piccola lama. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale a Caserta. Sul caso indagano i carabinieri.