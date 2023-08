Rogo distrugge azienda agricola: morte 14 mucche

Vano il tentativo del proprietario dell’azienda di portare in salvo gli animali

RUVIANO – Fiamme distruggono azienda agricola morte 14 mucche. È il bilancio dell’incendio divampato verso le 14.30 in una azienda agricola in via Sfilatore a Ruviano.

Vano il tentativo del proprietario dell’azienda e di alcuni vicini di sedare il rogo con strumenti di fortuna in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Impregnati nelle operazioni di spegnimento la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, del distaccamento di Piedimonte Matese con l’ausilio di una autobotte proveniente da Caserta e dal comando di Telese Terme.