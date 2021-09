ROGO IN ZONA ASI Aperto il fascicolo d’indagine, i tecnici della Procura impossibilitati a fare le verifiche

Il tetto del capannone, crollato su se stesso, nasconde ancora piccoli focolai difficili da estinguere. Appena i vigili del fuoco completeranno il proprio lavoro, l’area verrà sottoposta a sequestro.

CARINARO E’ stato impossibile per i tecnici nominati dalla Procura di Napoli Nord effettuare le dovute verifiche nell’area oggetto del vastissimo incendio esploso nella zona industriale di Aversa Nord, sul territorio di Carinaro. Il grosso dell’incendio è stato spento, ma essendo il tetto del capannone crollato su sé stesso, ci sono ancora lamiere su lamiere, e sotto dei piccoli focolai difficili da estinguere. Le operazioni di messa in sicurezza, salvo novità, dovrebbero andare avanti ancora per due giorni. Intanto è stato già aperto un fascicolo d’indagine e, quando i vigili del fuoco completeranno il proprio lavoro, l’intera area verrà sottoposta a sequestro. CRO CAM cri/acp 171825 SET 21