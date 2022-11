Ruba cosmetici e incasso ai Magazzini del risparmio: ladra identificata e denunciata

Fondamentale il filmato che il gestore ha consegnato agli agenti di polizia (in un primo momento l’uomo lo aveva anche pubblicato sui social, per poi rimuoverlo).

MARCIANISE Non ci è voluto molto per identificare la ladra che pochi giorni fa ha rubato cosmetici e incasso dal negozio “I magazzini del risparmio” di via Martin Luther King. Fondamentale il filmato che il gestore ha consegnato agli agenti di polizia (in un primo momento l’uomo lo aveva anche pubblicato sui social, per poi rimuoverlo). La ladra, ora denunciata, aveva sottratto merci e contanti per un valore di circa 650 euro.