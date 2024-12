Rubano auto ad AVERSA, ladri presi grazie al GPS

In due sono finiti in manette, dopo un folle inseguimento con i carabinieri terminato a Melito, per concorso in furto aggravato

AVERSA – Rubano un’auto ad Aversa ma vengono ‘traditi’ dal gps: due ladri finiscono in manette. Sono stati arrestati dai carabinieri di Melito dopo un inseguimento. B. E. L e L. C, sono stati “interrotti” dall’intervento tempestivo dei Carabinieri di Giugliano in Campania, che sono riusciti a localizzare il veicolo rubato grazie a un pratico sistema GPS installato nel cofano dell’auto.

Utilizzando due chiavi, sono riusciti ad avviare il veicolo e a metterti in moto, pronti a fuggire ma il sistema GPS installato nel veicolo ha inviato immediatamente informazioni sulla loro posizione. Gli agenti della sezione operativa dei Carabinieri, dal canto loro, non ci hanno messo molto a rispondere all’allerta, avviando un lungo inseguimento che si è concluso in via San Marco, nel comune di Melito.