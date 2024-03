Rubano auto col contrassegno per disabili, appello sui social: “Ci serve per sopravvivere”

Il furto avvenuto in via Cupa

CASALUCE. Oramai i banditi non si fermano davanti a nulla e così non hanno avuto nessuno scrupolo nel rubare, in via Cupa a Casaluce, una Fiat Panda che aveva ben in vista il contrassegno per disabili. Pare che il colpo sia avvenuto alla luce del giorno ma nessuno avrebbe notato nulla.

La vettura, ovviamente, serve ai proprietari per il trasporto di una persona diversamente abile. Una vera vergogna. Di qui l’appello dei proprietari sui social: “Ci serve per sopravvivere”.