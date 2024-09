Rubano cibo e alcolici al supermercato: beccati e denunciati

Controlli straordinari dei carabinieri nell’area atellana: coppia nei guai per droga. Perquisizioni alla ricerca di armi e verifiche nei locali

ORTA DI ATELLA/CAPODRISE – Sono state 15 le pattuglie messe in campo dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise che, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno e personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta, dal tardo pomeriggio di ieri e fino alle prime ore di questa mattina, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio che ha attenzionato, in particolare, i centri di Orta di Atella e Sant’Arpino, nel casertano.

45 militari impiegati nel servizio straordinario, finalizzato alla prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria e all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati dislocati nei centri abitati e presso i principali assi viari di collegamento tra i due comuni e le province di Napoli e Caserta.Nel corso dei controlli i Carabinieri, guidati dal Comandante della Compagnia di Marcianise, Capitano Daniele Petruccelli, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di quattro persone.I primi due, sono stati bloccati questa notte nel comune di Orta di Atella, dopo aver commesso, poco prima, un furto ai danni di un supermercato di Capodrise, dal quale avevano asportato generi alimentari e superalcolici per un valore di oltre euro 300,00 euro. La refurtiva è stata recuperata dai militari e riconsegnata ai proprietari dell’esercizio commerciale.Gli ultimi due, una coppia del casertano, sono stati sorpresi a Succivo, comune limitrofo a quelli attenzionati, mentre si aggiravano per le vie cittadine con fare sospetto a bordo di un’autovettura in uso. Fermati per un controllo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e di 4475,00 euro in banconote di vario taglio, delle quali non sono stati in grado di riferire circa la provenienza. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. I due denunciati dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nell’ambito del medesimo servizio sono state effettuate tre perquisizioni domiciliari di iniziativa per la ricerca di sostanze stupefacenti e armi, con il supporto di unità operative del Nucleo Cinofili e sottoposti a controllo alcuni bar ed esercizi commerciali di Orta di Atella al fine di verificare, con il supporto dei militari del Nucleo ispettorato del Lavoro, il rispetto della normativa giuslavoristica in vigore.In totale i controlli hanno portato all’identificazione di 200 persone e all’esecuzione di verifiche su 98 veicoli.Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale sono state elevate 50 contravvenzioni per violazioni delle norme del codice della strada