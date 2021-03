Rubano l’ambulanza in piena notte e tentano diversi colpi nelle città. Ora è caccia alla banda dei 4

LIBERI – E’ di questa notte il furto dell’ambulanza della impresa di pompe funebri di Liberi insieme ad alcune attrezzature agricole di una casa vicina. La scoperta è stata fatta questa mattina dai titolari. E’ molto probabile che si tratti della stessa banda, formata da quattro malviventi, che poi ha tentato in seguito di portare a termine ben due furti, per fortuna andati a vuoto: al bar Gabriele ad Aversa e in un tabacchi di via Melorio a Santa Maria Capua Vetere e di cui abbiamo scritto in un precedente articolo (clicca QUI).

I Carabinieri della stazione di Formicola, stanno ora svolgendo le indagini del caso per scovare gli eventuali responsabili. Per ora, dell’ambulanza, nessuna traccia.