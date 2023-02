Ruspe in azione: demolita casa abusiva

L’immobile era stato sequestrato lo scorso novembre a seguito dell’operazione portata avanti nell’ambito del progetto “Action Day” per la Terra dei Fuochi

LUSCIANO – Casa abusiva abbattuta. E’ accaduto ieri mattina a Lusciano in via Borsellino con i proprietari che sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica. L’immobile dai controlli effettuati, lo scorso novembre, è risultato priva di alcuna autorizzazione. L’immobile era stato sequestrato lo scorso novembre a seguito dell’operazione portata avanti nell’ambito del progetto “Action Day” per la Terra dei Fuochi nell’ambito di controlli finalizzati ad abbattere l’abusivismo edilizio e lo sversamento illegale di rifiuti.