S.FELICE A CANCELLO. Nuovi loculi al cimitero, determina blitz del dirigente Ariemma. 10mila euro di parcella al cognato del vicesindaco. Mentre altri 14mila…

Si tratta di un atto totalmente privo di una delibera di indirizzo da parte della giunta, con affidamenti attribuiti brevi manu adottando una non meglio precisata rotazione

SAN FELICE A CANCELLO (G.G.) – Il responsabile del settore Ecologia, Ambiente e Cimitero, Pasquale Ariemma, con la determina di IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE n. 06 del 02/03/2022 ha proceduto all’affidamento di alcuni incarichi professionali per:

Servizio di ingegneria inerente la redazione della progettazione definitivo/esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione relativi ai lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali in ulteriore allargamento del perimetro della nuova ala del cimitero già realizzata nell’anno 2001 di cui alla L.R. N. 3/2007 art. 13 comma 1 lett. D);

Direzione lavori e contabilità tecnico – amministrativa, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione, attività tecnico-amministrativa connesse alla direzione dei lavori;

Calcolo delle strutture in zona sismica nel rispetto della normativa tecnica vigente.

La determinazione viene adottata a seguito delle tante richieste di loculi da parte dei cittadini, che vogliono deporre in luoghi dignitosi i resti mortali dei propri defunti, evitando l’allocazione degli stessi nell’ossario comunale.

Alla base delle determinazione non vi è alcun atto di indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale.

E ciò suscita qualche perplessità in considerazione anche della delicatezza e della cifra di impatto sociale che riveste una decisione assunta solo tecnicamente e senza alcuna copertura politico-amministrativa.

In premessa si legge che l’ente non dispone nella propria dotazione organica, alla luce degli attuali carichi di lavoro e di esigenze di servizio, di risorse umane dotate di capacità tecnico-scientifiche per assolvere a quanto necessita per il raggiungimento dei propri obiettivi;

Ariemma dichiara di aver adottato, per l’arruolamento dei tecnici esterni, il sistema degli inviti a rotazione a professionisti abilitati e prontamente disponibili per l’esecuzione dei lavori.

I professionisti a cui sono stati richiesti i preventivi e successivamente affidati i servizi sopra indicati sono l’architetto Fiorenzo Pesce, cognato dell’attuale vicesindaco Orlando Savino, per l’importo di € 9.927,03;

l’ingegnere Raffaele Pirozzi, molto vicino ad alcuni impiegati e politici locali, per l’importo di € 12.474,45;

l’ingegnere Ciro Izzo (legale rappresentante della società di ingegneria INDIGE ENGINEERING Srl) per l’importo di € 2.069,61.

La somma complessiva impegnata ammonta ad €24.471,09 euro.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA: downloadFile.php