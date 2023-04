S.FELICE ALLE ELEZIONI. Ufficiale l’accordo tra D’Andrea e Nuzzo. E la preside Carfora ha (quasi) detto sì

Novità importanti dell’ultima che potrebbero rideterminare le condizioni per il ritorno di moda della prospettiva del ballottaggio

SAN FELICE A CANCELLO (g.g.) – Si va definendo il quadro delle candidature per le elezioni comunali fissate per il 14 e il 15 maggio prossimi, con eventuale coda del ballottaggio fissato per il 28 e 29 maggio.

Ritorniamo a parlare di ballottaggio dopo che per qualche giorno questa prospettiva sembrava tramontata con il ritiro della candidatura, da noi ampiamente preannunciato, di Luca Alfredo D’Andrea, che, proprio nella giornata di oggi, ha ufficializzato la sua incorporazione nella coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco di Emilio Nuzzo, al quale porterà in dote la lista “San Felice per sempre” con soli due candidati in campo, uno dei due avrebbe sicuramente superato la soglia del 50 per cento con la conseguenza che il nuovo sindaco di San Felice sarebbe stato eletto già tra il tardi pomeriggio e la serata di lunedì 15 maggio.

Ma un’altra novità delle ultime ore potrebbe ulteriormente modificare la situazione: dopo un complicato lavoro ai fianchi, che avrebbe visto impegnato anche il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, starebbe superando le ultime riserve, dopo aver opposto diversi no, Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto superiore “F. Mirano” di Caivano.

Ruolo

che avrebbe interpretato fini ad oggi con coraggio, combattendo non solo a parole, contro l’incultura della illegalità in un territorio ad altissima densità camorristica, con clan ancora attivi, sicuramente più attivi e operativi di quelli di San Felice a Cancello, che un quanto a camorra, omicidi ed estorsioni, ha rappresentato un bastione dell’infiltrazione criminale, pesantemente presente anche nei processi politico – amministrativi, come dimostrano gli scioglimenti, consumatisi negli anni proprio a causa della presenza dei clan locali e non solo, nelle stanze del municipio.

Noi non conosciamo la dirigente scolastica Eugenia Carfora. Ci interessa approfondire la sua attività per capire quanti concreti è il suo impegno di contrasto alla malavita.

Perché se è veramente così la sua candidatura in un posto complicato come San Felice a Cancello, costituirebbe un fatto decisamente interessante.