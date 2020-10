S. MARIA A VICO. Schianto tra auto e moto sul ponte. Centauro vola dal mezzo, ferito gravemente

SANTA MARIA A VICO – Bruttissimo incidente, questo pomeriggio, sul ponte dell’Appia a Santa Maria a Vico. A scontrarsi una moto e un’auto dove ad avere la peggio è stato il centauro che è volato a terra procurandosi diverse ferite. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 proveniente da Aversa.

Durante le operazioni di soccorso per prelevare il ferito, il traffico si è intensificato e poco più avanti, all’incrocio tra la via Nazionale Appia e via d’Aragaona si è verificato un secondo incidente tra una macchina ed un camion. In questo caso, per fortuna, non si registrano feriti.