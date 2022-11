S. MARIA C.V. Addio ad Amedeo Liccardo, storico calciatore e dirigente del Gladiator

In occasione della partita con il Martina Franca, domani, il Gladiator giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di raccoglimento.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Si è spento all’età di 75 anni, Amedeo Liccardo, storico calciatore e dirigente del Gladiator di Santa Maria Capua Vetere. La società sportiva del presidente Giacomo De Felice ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Liccardo, in questo momento di dolore. Domani, in occasione della partita con il Martina Franca, il Gladiator giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di raccoglimento, in memoria di un’anima buona, cordiale ed eternamente nerazzurra.