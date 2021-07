S.MARIA C.V. ALLE ELEZIONI. A sorpresa (ma neanche poi tanto) Emilia Borgia ritira la sua candidatura ed esce di scena

S. MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Fulmine a ciel sereno? Neanche più tanto. Dal giorno della sua conferenza stampa con cui aveva ufficializzato la sua candidatura a sindaco, Emilia Borgia aveva dato la sensazione di aver rallentato la sua attività, che, al contrario, da candidata scesa in campo senza avere un pregresso politico, avrebbe dovuto essere incentivata giorno dopo giorno. Si era capito insomma che l’avvocato non era più convinta di poter competere. Difficoltà nella costruzione delle liste, i molti, troppo no ricevuti hanno sgretolato certezze costruite, evidentemente, su presupposti solo apparentemente solidi. E così ieri sera in un lungo post, il cui testo pubblichiamo in calce, ha ufficializzato il ritiro della propria candidatura a pochi giorni di distanza dall’improvvisa ufficializzazione della stessa.