S. MARIA C.V. Calciatore del Gladiator aggredito finisce in ospedale, gara sospesa

Al 45′ minuto la partita è stata sospesa dopo che il Gladiator ha rifiutato si scendere in campo per la ripresa del gioco

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Calciatore del Gladiator aggredito e partita sospesa. E’ quanto accaduto allo stadio De Cicco di Sant’Anastasia dove la squadra locale ospitava il Gladiator di Santa Maria Capua Vetere.

Al rientro negli spogliatoi l’attaccante nerazzurro Luca Orlando sarebbe stato colpito da un calciatore avversario. Il match girone A del campionato di Eccellenza Campania è stato fermato al 45′. Orlando a seguito dell’aggressione “ha riportato una profonda ferita lacerocontusa ed è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere“, si legge in una nota della società sammaritana.

Dopo l’episodio, al 45′ minuto, con i padroni di casa in vantaggio di un gol il Gladiator ha rifiutato di scendere in campo per la ripresa del gioco. Ne è nata una zuffa che per riportare la situazione alla calma si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.