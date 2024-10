LE FOTO. S. MARIA C.V. Crolla solaio in zona Anfiteatro, vigili del fuoco al lavoro

La struttura sembrerebbe essere disabitata

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il solaio di un immobile ha ceduto, alle 2:00 di questa notte, in zona Anfiteatro, nella città del foro. La struttura è disabitata e per questo, fortunatamente, la caduta dei calcinacci non ha provocato feriti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sta lavorando alla messa in sicurezza dell’area.