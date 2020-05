S. MARIA C.V. Dopo il lockdown si procede verso la normalità, mercato aperto anche il giovedì. ECCO LE NOVITA’

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La riapertura del mercato settimanale, dopo uno stop di circa due mesi a causa dell’emergenza Covid, ha fatto registrare aspetti sicuramente positivi in termini di gestione degli accessi e senso di responsabilità da parte degli utenti e degli stessi operatori commerciali.

E’ sulla base di queste verifiche e sulla necessità di apportare qualche miglioria che l’Amministrazione Mirra con l’assessore al ramo Paolo De Riso ha deciso di compiere un ulteriore passo per un graduale ritorno alla normalità.

Innanzitutto il mercato torna anche nella giornata di giovedì, oltre che di domenica; ingresso ed uscita non saranno più separati, anche rispetto alle esigenze esposte dagli operatori commerciali e dai cittadini, ma si potrà entrare ed uscire sia da via Santella che da via Righi. Infine si resta in attesa delle linee guida nazionali e regionali per la riapertura del settore non alimentare.