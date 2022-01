S. MARIA C.V. Ecco chi è il ciclista morto in viale Kennedy

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Aveva 58 anni M.F., ed era residente a Quarto il ciclista deceduto poco prima dell’ora di pranzo nei pressi di piazza dell’Immacolata in viale Kennedy a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo era in sella alla sua bici in compagnia di altri amici, quando ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Il primo a prestare soccorso è stato un medico in attesa dell’arrivo del 118 ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne l’avvenuto decesso.