S. MARIA C.V. Fabio Simeone (Fiamma) punzecchia Mastroianni: “Il risultato della Lega alle amministrative è stato negativo”

COMUNICATO STAMPA

Sono trascorsi pochi giorni dai ballottaggi che hanno sancito le guide amministrative in provincia di Caserta e noi del Movimento Sociale Fiamma Tricolore abbiamo voluto compiere una analisi del voto in quei comuni dove si teneva la tornata elettorale. Nel voler augurare un buon lavoro a tutti i Sindaci eletti, non possiamo non prendere in esame i risultati della Lega, nei principali comuni della provincia di Caserta, guidata dal Consigliere Comunale di Santa Maria Capua Vetere nonché coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni. Stiamo parlando dei comuni di Aversa, Capua e Castel Volturno. Questa analisi parte dal risultato delle europee che hanno visto il carroccio diventare primo partito in Italia. A livello amministrativo non possiamo dire lo stesso in quanto sui tre comuni principali ha vinto solo a Castel Volturno e non per meriti né suoi né di partito. Ma andiamo per ordine anche perché, proprio il comune di Castel Volturno, merita un pensiero a parte.

Ad Aversa, dove negli ultimi giorni si è gridato al trionfo per il comizio di Salvini e lo stesso coordinatore

auspicava una grande vittoria, non solo ha vinto il centrosinistra ma la Lega ha riportato al primo turno 3.288 voti degli 8572 complessivi e comprensivi delle altre due liste civiche di appoggio per poi raccogliere al ballottaggio 6741 voti inglobando quelli delle stesse civiche.

A Capua, dove il vincente è il PD con le sue liste civiche, la Lega si afferma con 1.145 voti del primo turno e nel ballottaggio, insieme a Forza Italia e le due liste civiche di appoggio, totalizzano 3226 voti perdendo più o meno 200 voti rispetto alla somma dei voti del primo turno. Risultato finale: – 200 voti. In una parola? Fallimento

A Castel Volturno, li dove il carroccio avrebbe dovuto farla da padrona per le politiche nazionali e per la promessa fatta dallo stesso Salvini nella precedente campagna per le elezioni nazionali del 4.03.2018, la Lega a guida Mastroianni riporta solo 798 dei 4053 voti al primo turno, affermandosi terzo partito di coalizione (dopo addirittura Forza Italia), per poi attestarsi al ballottaggio sui complessivi 3518 voti di tutto il centrodestra più una lista civica. Totale – 500 voti. In una parola? Fallimento

Un fallimento dovuto da tanti fattori ma forse, quello più importante, risiede proprio a Santa Maria Capua Vetere dove i consiglieri Mastroianni della Lega e Viscardo di Forza Italia siedono in una maggioranza fallimentare il cui non fare continua ad essere letalmente deleterio per la nostra città. E’ un fallimento che brucia quel vento di destra di cui con orgoglio e senza presunzione , nonostante a livello nazionale si respira a tutti i livelli alla luce dei risultati delle ultime europee, noi del Movimento Sociale Fiamma Tricolore siamo da sempre unici rappresentanti nella piena continuità storica ed ideale con il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante e Pino Rauti.

Segretario Cittadino M.S.F.T.